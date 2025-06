Eni: Plenitude a remis une offre ferme sur Acea Energia information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - La compagnie italienne d'électricité Acea a annoncé hier soir avoir reçu une offre ferme d'Eni Plenitude portant sur l'intégralité du capital de sa filiale de fourniture d'énergie Acea Energia.



Dans un bref communiqué, Acea indique avoir l'intention de lancer dans les plus brefs délais le processus d'évaluation nécessaire afin que les instances compétentes puissent se prononcer et prendre les décisions qui s'imposent.



D'après les analystes d'AllInvest Securities, l'acquisition d'Acea Energia - qui regroupe les activités de distribution (gaz et électricité) d'Acea - revendique autour de 1,4 millions de clients.



'Pour rappel, Plenitude ambitionne d'atteindre plus de 10 millions de clients dans le segment 'retail' (électricité et gaz) d'ici 2025, plus de 11 millions en 2028, et plus de 15 millions en 2030', souligne le bureau d'études.



'Cette acquisition lui permettrait de se rapprocher plus rapidement de ses objectifs', estime AllInvest, qui estime que l'opération pourrait être valorisée à quelque 600 millions d'euros.



Plenitude, qui est contrôlée par Eni, opère actuellement dans plus de 15 pays où il fournit de l'énergie à des particuliers et des entreprises à partir de projets solaires et éoliens.



L'entité, qui vise une capacité installée de plus de 8 GW d'ici 2027 et plus de 15 GW d'ici 2030, compte en outre un réseau de plus de 20.000 points de recharge pour véhicules électriques, devant être étendu à 40.000 points à horizon 2027 en Europe.



A la Bourse de Milan, l'action Acea avançait de 0,8% dans le sillage de ces annonces, tandis que le titre Eni progressait d'environ 0,2%.





Valeurs associées ENI 13,218 EUR MIL +0,30%