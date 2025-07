Eni: obtient 500 ME de la BEI pour sa bioraffinerie de Livourne information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 14:15









(Zonebourse.com) - Eni annonce la signature d'un contrat de financement de 500 millions d'euros sur 15 ans avec la Banque européenne d'investissement pour convertir sa raffinerie de Livourne en bioraffinerie. Ce sera le troisième site du genre en Italie, après ceux de Venise et Gela.



Le projet prévoit la construction d'unités de prétraitement biogénique et d'une installation Ecofining de 500 000 tonnes/an, pour produire des biocarburants comme le HVO à partir de déchets organiques.



Il pourra à terme être adapté à la production de carburant aérien durable (SAF). Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Enilive visant plus de 5 millions de tonnes de capacité de bioraffinage d'ici 2030.





