Eni: le bénéfice net a augmenté de 7% au premier trimestre

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Eni a publié vendredi un bénéfice net en augmentation de 7% au premier trimestre, à près de 1,3 milliard d'euros, la hausse des prix de l'énergie avec la guerre au Moyen-Orient compensant un taux de change défavorable pour le géant italien des hydrocarbures.

"Les résultats de ce trimestre mettent en évidence une performance et une solidité financière essentielles pour soutenir les investissements dans notre portefeuille de projets géographiquement diversifiés", a déclaré le directeur général du groupe, Claudio Descalzi.

"Dans un contexte de marché caractérisé par une extrême volatilité, Eni continue d’exécuter sa stratégie de manière cohérente et rigoureuse", a poursuivi Claudio Descalzi dans un communiqué.

La production d'hydrocarbures a augmenté au premier trimestre de 9% sur un an, à 1,8 million de barils par jour, avec la mise en exploitation récente de gisements en Norvège, au Congo et au Mexique, et une production supérieure en Egypte. Les suspensions de l'activité au Moyen-Orient ont eu "un effet limité", a précisé Eni.

Le groupe a amélioré ses prévisions concernant son flux de trésorerie, estimant qu'il serait de 13,8 milliards d’euros sur l'année, et confirmé un dividende de 1,1 euro par action.

Eni va ainsi accélérer son programme de rachat d’actions, à hauteur de 2,8 milliards d’euros (+90% par rapport au plan initial de 1,5 milliards d'euros).

Mais si le baril de Brent reste au-dessus de 90 dollars le baril, ou que les prix du gaz augmentent de 50%, Eni distribuera 100% dde l'augmentation du flux de trésorerie à ses actionnaires sous forme de dividende.

En Asie du Sud-Est, la coentreprise d'Eni avec Petronas est "désormais sur le point d'être pleinement opérationnelle" et "ouvrira une nouvelle phase de croissance dans une zone géographique de grande importance", a indiqué Claudio Descalzi.

Eni a annoncé notamment mi-avril la découverte d'un important gisement de gaz dans le bassin du Kutei, en Indonésie, près de gisements déjà exploités.