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Eni lance les principaux pôles gaziers en eaux profondes en Indonésie
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 13:05

Eni a pris les décisions finales d'investissement (FID) pour le projet gazier Gendalo et Gandang (hub sud) ainsi que pour les champs Geng North et Gehem (hub nord) en Indonésie.

"Cette étape confirme le rythme rapide du développement des projets de gaz en eau profonde d'Eni au large de l'est de Kalimantan" indique le groupe.

Eni va ainsi livrer des volumes importants de gaz et de GNL pour soutenir la sécurité énergétique nationale et mondiale à long terme.

Le plan de développement Gendalo et Gandang, dans des profondeurs d'eau allant de 1 000 à 1 800 mètres, comprend le forage de sept puits de production et l'installation de systèmes de production sous-marine en eaux profondes reliés à l'unité FPU de Jangkrik.

Pour le hub nord, le projet prévoit le forage de 16 puits de production à des profondeurs d'eau comprises entre 1 700 et 2 000 mètres.

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