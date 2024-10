Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: lance le plan de transformation pour Versalis information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Eni a présenté son plan de transformation, de décarbonisation et de relance pour sa filiale Versalis.



Le plan de transformation implique un investissement d'environ 2 milliards d'euros et vise à réduire les émissions d'environ 1 million de tonnes de CO2, ce qui représente actuellement environ 40 % des émissions de Versalis en Italie.



Il comprend la mise en place de nouvelles installations industrielles conformes à la transition énergétique et à la décarbonisation des sites industriels à travers la chimie durable, ainsi que le bioraffinage et le stockage de l'énergie.



Pour permettre la construction des nouvelles usines, les activités des usines de craquage de Brindisi et de Priolo, ainsi que l'usine de polyéthylène de Ragusa, seront progressivement arrêtées.





