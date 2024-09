Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: la nouvelle structure organisationnelle est approuvée information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 15:09









(CercleFinance.com) - Eni annonce que son Conseil d'Administration a approuvé une nouvelle structure organisationnelle.



Claudio Descalzi, le directeur général, a affirmé que cette réorganisation renforcera la stratégie de l'entreprise en 'optimisant l'excellence opérationnelle', en 'accélérant la transition énergétique' et en 'maximisant la création de valeur'.



La nouvelle structure se construit autour de trois structures principales :



La structure 'Chief Transition & Financial Officer' : dirigée par Francesco Gattei, elle gérera la stratégie économique et les entreprises de transition énergétique.



Global Natural Resources : dirigée par Guido Brusco, pour superviser les capacités techniques et intégrer les activités de Production d'Énergie et de Trading de Pétrole.



Industrial Transformation : dirigée par Giuseppe Ricci, pour transformer le secteur Chimie et les activités de dépollution.



Francesco Gattei et Guido Brusco sont nommés directeurs (General managers).





