Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: l'UE valide l'acquisition de Neptune Energy Group information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 12:39









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif d'une partie du britannique Neptune Energy Group Limited par l'italien Eni.



La transaction concerne principalement l'exploration, la production et la fourniture en gros de pétrole, de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, étant donné la position limitée sur le marché combinée des entreprises résultant de la transaction proposée.





Valeurs associées ENI MIL +1.37%