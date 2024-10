Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: KKR prend une participation de 25% dans Enilive information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Eni annonce un accord avec KKR, qui prendra une participation de 25 % dans Enilive pour 2,93 milliards d'euros.



Cela comprend une augmentation de capital de 500 millions d'euros réservée à KKR et l'achat d'actions d'Enilive pour 2,43 milliards d'euros, correspondant à une valorisation post-money de 11,75 milliards d'euros.



Eni effectuera également une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour garantir une société sans dette.



Claudio Descalzi, dirigeant d'Eni, a déclaré que cet accord marquait 'un pas important' dans la stratégie de transition énergétique d'Eni.



La clôture de la transaction est soumise aux approbations légales habituelles.





