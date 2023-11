Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: John Kerry s'intéresse aux centrales à fusion information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, a visité hier le siège social de Commonwealth Fusion Systems (CFS) à Devens, dans le Massachusetts, près de Boston, en compagnie du directeur général de CFS, Bob Mumgaard, et du directeur général d'Eni, Claudio Descalzi.



CFS, une spin-out du Massachusetts Institute of Technology (MIT), s'efforce de commercialiser des centrales électriques à fusion et construit actuellement SPARC, qui devrait devenir le premier système de confinement magnétique au monde à démontrer un gain d'énergie scientifique.



SPARC ouvrira la voie à l'ARC - envisagée comme la première centrale électrique commerciale capable d'injecter de l'électricité de fusion dans le réseau, qui devrait être opérationnelle au début des années 2030.



Cette visite stratégique souligne l'importance de la fusion en tant qu'énergie sûre, plus durable et pratiquement inépuisable qui générera une avancée décisive dans la transition énergétique.



La visite au CFS de John Kerry et Claudio Descalzi fait suite à un accord-cadre technologique récemment signé par Eni et CFS dans le but d'accélérer l'industrialisation de l'énergie de fusion.





