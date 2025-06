Eni: inaugure sa première usine d'huile végétale au Congo information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir inauguré à Loudima, Congo, la première usine d'extraction d'huile végétale du pays. Ce site, d'une capacité de 30?000?tonnes par an, alimentera ses bioraffineries pour produire des biocarburants, conformément à sa stratégie visant la neutralité carbone d'ici 2050.



L'agri-hub sera approvisionné par des cultures sur terres dégradées ou en intercalaires, dans un projet d'agriculture régénérative mené avec les acteurs locaux. Les huiles produites sont certifiées selon la directive européenne RED, garantissant durabilité et respect des droits humains.



Eni soutient également la mécanisation agricole avec 200 machines et forme environ 400 opérateurs. Le projet génère aussi des protéines végétales pour l'alimentation animale, renforçant la sécurité alimentaire et l'économie rurale. Il complète les initiatives d'Eni au Congo, où l'entreprise est présente depuis 1968.







