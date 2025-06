Eni: inauguration d'une usine pilote de recyclage plastique information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé jeudi que sa filiale de chimie Versalis avait inauguré sur son site de Mantoue, dans le nord-est de l'Italie, une unité pilote dédiée au recyclage des déchets plastiques.



Développée en partenariat avec la société d'ingénierie italienne S.R.S. (Servizi di Ricerche e Svilup), cette technologie propriétaire baptisée 'Hoop' permet de transformer des charges plastiques en matières réutilisables pour la production de nouveaux plastiques, notamment destinés à l'emballage alimentaire et pharmaceutique.



Le dispositif s'appuie sur un réacteur de pyrolyse à haute performance thermique, optimisé par un procédé de production alimenté par l'IA.



L'usine d'une superficie de 5.000 m2, dont la construction avait débuté en octobre 2023, a été conçue pour traiter jusqu'à 6.000 tonnes de déchets plastiques par an.





