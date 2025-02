Eni: fort repli du bénéfice net ajusté au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Eni annonce une baisse de 46% de son bénéfice net ajusté au 4e trimestre, à 892 millions d'euros, alors que la production d'hydrocarbures a augmenté de 1%.



De son côté, l'EBIT ajusté (proforma) ressort à 2,7 milliards d'euros, en repli de 28% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, Eni rapporte que sa production d'hydrocarbures a augmenté de 3% avec un EBIT ajusté (proforma) de 14,3 milliards d'euros (-20%) et un bénéfice net ajusté de 5,26 milliards d'euros (-37%), inférieur au consensus.



' 2024 a été une année exceptionnelle de croissance et de création de valeur pour Eni, soutenue par notre cadre financier et notre discipline en matière de coûts', assure le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi.



Selon lui, le 'niveau exceptionnel de performance' a permis d'afficher un EBIT ajusté pro forma de 14,3 milliards d'euros et un flux de trésorerie ajusté de 13,6 milliards d'euros, tous deux bien supérieurs [au] plan'.



La société publiera ses objectifs financiers et opérationnels pour 2025 ainsi que ses plans stratégiques lors d'une mise à jour des marchés financiers prévue aujourd'hui à 14 h .





Valeurs associées ENI 14,07 EUR MIL -1,44%