Eni finalise la cession de 20% du capital de Plenitude
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 14:20
Sur la base d'une valeur de fonds propres de Plenitude de 10 milliards d'euros et d'une valeur d'entreprise de plus de 12 MdsEUR, cette transaction a généré un produit de 2 MdsEUR pour la compagnie pétro-gazière italienne.
'L'accord est un élément clé de notre stratégie visant à valoriser nos sociétés satellites opérant dans la transition énergétique, en leur apportant des partenaires stratégiques et des capitaux qui soutiennent leurs plans de développement', explique Eni.
Valeurs associées
|15,844 EUR
|MIL
|-0,68%
A lire aussi
-
Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques. Suivi par quelque ... Lire la suite
-
Le Nigeria ne tolère aucune persécution religieuse, a assuré mardi le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar, en réponse à l'intervention militaire envisagée publiquement par le président américain Donald Trump pour défendre les chrétiens dans ce pays d'Afrique ... Lire la suite
-
Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 128 E après la publication des chiffres trimestriels. Le chiffre d'affaires a atteint 948 MEURe au 3ème trimestre, soit -2,1% et +3,1% à tcc. avec la Microbiologie à +2,2% ... Lire la suite
-
Uber Technologies UBER.N a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation en-dessous des attentes au troisième trimestre, citant des coûts juridiques et réglementaires, bien que ses prévisions de réservations brutes pour le quatrième trimestre ont dépassé les prévisions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer