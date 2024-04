Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: finalise l'acquisition de 100% de Tecnofilm information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Versalis, l'entreprise chimique d'Eni, annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Tecnofilm, une entreprise spécialisée dans le secteur du compoundage, suite à l'approbation des autorités compétentes.



Tecnofilm fabrique des polyoléfines fonctionnalisées et des composés thermoplastiques à base de plastiques et d'élastomères, principalement pour l'industrie de la chaussure et des articles techniques.



Tecnofilm a élargi son portefeuille de produits au fil des ans pour offrir une gamme plus large de composés et de polymères fonctionnels pour diverses applications industrielles et articles techniques.



Adriano Alfani, directeur général de Versalis (Eni), a déclaré : 'L'acquisition de Tecnofilm renforce la stratégie de spécialisation de Versalis. À cette fin, elle offre la possibilité d'élargir et de spécialiser notre portefeuille de produits en intégrant les activités de la chaîne d'approvisionnement en aval dans le domaine du compoundage à base d'élastomères, en particulier dans les secteurs des applications industrielles et de la chaussure '.





Valeurs associées ENI MIL -1.25%