Eni: finalise Guajillo, son projet de stockage par batterie information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - Plenitude annonce que sa filiale Eni New Energy US a achevé la construction de Guajillo, son plus grand système de stockage par batteries à ce jour.



Située dans le comté de Webb, au Texas, cette installation de 200 MW utilise des batteries lithium-ion LFP pour optimiser le stockage et l'utilisation de l'énergie produite.



Prévue pour être opérationnelle d'ici mi-2025, Guajillo contribuera à stabiliser le réseau local et soutenir la croissance des énergies renouvelables.



Patrick Monino, directeur des énergies renouvelables de Plenitude en Amérique du Nord, souligne que cette réalisation renforce la présence de l'entreprise sur le marché américain, où elle atteint 1,5 GW de capacité installée.



Plenitude vise 8 GW de capacités renouvelables d'ici 2027.





Valeurs associées ENI 13,85 EUR MIL +0,77%