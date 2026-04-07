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Eni fait une découverte de gaz au large de l'Egypte
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:43

Eni annonce une découverte importante de gaz et de condensats en Egypte, avec le forage réussi du puits d'exploration Denise W 1 dans la concession de Temsah, située au large des côtes égyptiennes en Méditerranée orientale.

Selon la compagnie italienne, les estimations préliminaires de cette découverte indiquent environ 2 000 milliards de pieds cubes (TCF) de gaz initialement en place (GIIP) et 130 Mbbl de condensats associés.

"La découverte Denise W se trouve à 70 km au large, dans une profondeur d'eau de 95 m, et à moins de 10 km des infrastructures existantes, permettant des synergies substantielles pour un développement accéléré", précise-t-elle en outre.

Eni exploite le bail de développement Denise de la concession de Temsah avec une participation de 50%, aux côtés de bp. L'actif est exploité par l'intermédiaire de Petrobel, coentreprise opératrice entre Eni et EGPC.

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