Eni fait une découverte de gaz au large de l'Egypte
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:43
Selon la compagnie italienne, les estimations préliminaires de cette découverte indiquent environ 2 000 milliards de pieds cubes (TCF) de gaz initialement en place (GIIP) et 130 Mbbl de condensats associés.
"La découverte Denise W se trouve à 70 km au large, dans une profondeur d'eau de 95 m, et à moins de 10 km des infrastructures existantes, permettant des synergies substantielles pour un développement accéléré", précise-t-elle en outre.
Eni exploite le bail de développement Denise de la concession de Temsah avec une participation de 50%, aux côtés de bp. L'actif est exploité par l'intermédiaire de Petrobel, coentreprise opératrice entre Eni et EGPC.
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