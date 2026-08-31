Eni fait son entrée sur le bloc offshore OFF-5 en Uruguay

Eni, MIWEN (filiale détenue à 100% par YPF) et la compagnie pétrolière nationale uruguayenne ANCAP ont signé l'accord officiel formalisant leur entrée sur le bloc d'exploration en mer OFF-5, en Uruguay, après l'approbation des autorités locales.

Eni devient l'opérateur du bloc OFF-5 avec 50% des parts, aux côtés de MIWEN qui détient les 50% restants. Actuellement en première phase d'exploration, la zone fait l'objet d'études pour évaluer son potentiel en hydrocarbures. Eni y déploiera ses technologies propriétaires pour accélérer et optimiser ces travaux.

Cette arrivée en Uruguay renforce le partenariat entre Eni et YPF (déjà associés sur le projet d'intégration gazière Argentina) tout en consolidant la présence d'Eni en Amérique du Sud.

En parallèle, la société italienne d'hydrocarbures a récemment trouvé un accord pour acquérir 40% du bloc voisin OFF-6, opéré par APA Corporation.

YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) est la principale entreprise d'énergie et de pétrole d'Argentine. Majoritairement détenue par l'Etat argentin, elle intervient sur toute la chaîne de production (exploration, extraction, raffinage et distribution).

MIWEN (Miwen S.A.) est une filiale commerciale et d'investissement détenue à 100% par YPF. C'est cette entité juridique spécifique qu'YPF utilise pour gérer ses participations et projets d'exploration internationale, comme c'est le cas ici pour le bloc marin en Uruguay.