Eni: fait le point sur ses projets en Algérie information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 15:12

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré aujourd'hui à Alger le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et le nouveau directeur de Sonatrach, Rachid Hachichi, pour discuter de la production et de l'exportation du gaz, des investissements dans le pays et des initiatives de transition énergétique.



Eni et Sonatrach ont partagé les programmes communs pour le développement de la production de gaz opérée par Eni, ainsi que l'exportation de gaz et de GNL vers l'Europe.



Dans le cadre de la coopération existante, les parties ont également discuté d'autres initiatives de transition énergétique, notamment les énergies renouvelables, l'hydrogène et l'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Europe.