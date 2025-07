Eni: évoque ses projets eu Congo avec Denis Sassou-Nguesso information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 09:40









(Zonebourse.com) - Eni rapporte que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré à Brazzaville le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour faire le point sur les nombreux projets de la société dans le pays.



Claudio Descalzi a détaillé l'avancée du projet Congo LNG, dont la première phase permet déjà d'exporter 1 milliard m³/an de gaz naturel liquéfié, avec un objectif porté à 4,5 milliards m³/an dès fin 2025. Il a aussi présenté le développement de la production d'huiles végétales destinées au biorefining, la reconstruction de la ligne électrique 220 kV reliant Pointe Noire à Brazzaville, et les projets de distribution de 60 000 foyers améliorés bénéficiant à plus de 300 000 personnes.



Eni souligne que ces initiatives sont menées dans le cadre de sa stratégie de ' transition juste ', en étroite collaboration avec les ministères concernés et les autorités locales, en cohérence avec le Plan national de développement et les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).





Valeurs associées ENI 14,300 EUR MIL +0,73%