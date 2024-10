Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: évoque ses projets en Egypte avec le président el-Sissi information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi dans le but d'examiner les activités de la société en Égypte et de discuter d'éventuelles opportunités de collaboration.



Le ministre égyptien du Pétrole, Karim Badawi, et le directeur des ressources naturelles mondiales d'Eni, Guido Brusco, étaient également présents.



Eni rapporte que les échanges ont porté sur les projets onshore et offshore d'Eni pour renforcer la production de gaz naturel, tout en soulignant le rôle clé de l'Égypte comme hub gazier en Méditerranée orientale.



Claudio Descalzi en a profité pour réitérer l'engagement d'Eni en faveur de la décarbonation et d'une meilleure efficacité énergétique.





