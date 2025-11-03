Eni et Petronas vont créer une société pour gérer des actifs en Indonésie et en Malaisie
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:39
Cette nouvelle entité va gérer 19 actifs : 14 en Indonésie et cinq en Malaisie.
NewCo fonctionnera comme une entité financièrement autonome, avec des plans d'investissement de plus de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.
Cet investissement soutiendra le développement d'au moins huit nouveaux projets et le forage de 15 puits d'exploration, dans le but de développer environ 3 milliards de barils d'équivalent pétrole.
NewCo intégrera un important portefeuille d'actifs de production et de développement de gaz en Malaisie et en Indonésie, en commençant par une base de production initiale de plus de 300 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) et prévoit d'atteindre plus de 500 000 bep/j de production durable à moyen terme.
Claudio Descalzi, DG d'Eni, a déclaré : ' En tirant parti des actifs de production existants et en développant des initiatives importantes dans le bassin de Kutei et en Malaisie, nous prévoyons de livrer plus de 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour à moyen terme'.
Valeurs associées
|16,012 EUR
|MIL
|+0,43%
