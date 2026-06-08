Eni et Petronas fondent la principale entreprise indépendante d'énergie intégrée d'Asie du Sud-Est

Eni et Petronas annoncent la création de l'entreprise Searah, une nouvelle coentreprise indépendante 50/50 regroupant des entreprises clés à travers l'Indonésie et la Malaisie.

Avec un portefeuille de 19 actifs de production et de développement gazier, 14 en Indonésie et 5 en Malaisie, Searah partira d'une base de production initiale dépassant 300 000 boe/j, visant à dépasser 500 000 boe/j de production dans les trois prochaines années.

Une facilité de crédit renouvelable de 6 milliards de dollars américains a été obtenue avec succès, reflétant la forte confiance des marchés financiers pour financer les plans de croissance de Searah, qui incluent un pipeline d'investissements attendus de plus de 20 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années.

Tout le personnel d'Eni Indonesia et de Petronas Indonesia a rejoint Searah, parallèlement à la création de Searah Malaysia Sdn Bhd, une entité dédiée à la gestion des actifs malaisiens.

Eni est présente en Indonésie depuis 2001 et détient actuellement un portefeuille diversifié en amont couvrant l'exploration, le développement et la production. La production nette s'élève à environ 90 000 boe/j, principalement provenant des champs de Jangkrik et Merakes au large du Kalimantan oriental.

Claudio Descalzi, DG d'Eni, a déclaré : " Searah est une entité nouvelle et forte en Asie du Sud-Est, la première et la plus grande de ce genre dans la région, combinant notre expertise avec celle de Petronas pour soutenir le développement des ressources énergétiques en Indonésie et en Malaisie, avec un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement et de la croissance locale. "