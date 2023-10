Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: envoi d'installations dans l'offshore congolais information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Eni a célébré ce week-end le départ depuis Dubaï du Tango FLNG (une installation flottante de gaz naturel liquéfié) et de l'Excalibur FSU (une unité de stockage flottante) en direction de l'offshore congolais, dans le cadre du projet Congo LNG, dont la première phase démarrera en décembre 2023.



Tango FLNG, qui a une capacité de liquéfaction d'environ 1 milliard de mètres cubes de gaz par an, sera amarré à 3 kilomètres au large avec le navire Excalibur FSU à leur arrivée au Congo.



Pour rappel, le projet Congo LNG exploitera les ressources gazières de Marine XII et les installations de production existantes dans le cadre d'une nouvelle approche progressive qui permettra d'atteindre environ 4,5 milliards de m³ par an de capacité de liquéfaction du gaz au plateau.



Un deuxième navire FLNG d'une capacité d'environ 3,5 milliards de m³ de gaz est en construction et débutera sa production en 2025.





