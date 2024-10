Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: entrée en service de parcs éoliens en Espagne information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Plenitude annonce le début des opérations des parcs éoliens de Numancia, situés à Almarza (Soria, Espagne).



Ce projet, développé sur 10 hectares, comprend trois éoliennes Vestas V136 d'une capacité installée d'environ 13 MW, avec une production estimée de 31 GWh par an, suffisante pour alimenter plus de 9 500 foyers.



Le parc éolien intègre des systèmes de détection de passage d'oiseaux et prévoit un plan de surveillance environnementale pour assurer son intégration dans le territoire.



Avec cette opération, Plenitude gère plus de 440 MW de capacité installée en Espagne et développe de nouveaux projets totalisant environ 1 GW dans plusieurs régions, ainsi que plus de 2 GW supplémentaires dans différentes phases de développement.



La société, contrôlée par Eni, a pour objectif d'atteindre 11,5 millions de clients et 8 GW de capacité renouvelable d'ici 2027.





Valeurs associées ENI 14,19 EUR MIL -2,14%