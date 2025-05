Eni: entrée en production d'un champ gazier en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Eni annonce que la production de gaz a démarré sur le champ Merakes East, situé à 1 600 mètres de profondeur, au large de l'Indonésie.



Relié par conduites sous-marines à l'unité flottante de production Jangkrik, ce champ contribuera jusqu'à 100 millions de pieds cubes par jour (environ 18 000 bep/j). Ce démarrage rapide intervient deux ans après la décision finale d'investissement.



Le gaz, après traitement initial sur la FPU, sera envoyé vers le marché intérieur et l'usine de liquéfaction de Bontang, qui approvisionne à la fois le marché local et l'export.



Eni renforce ainsi sa position dominante dans la région, visant à produire jusqu'à 2 BCFD de gaz (environ 56,6 millions de mètres cubes de gaz par jour et 90 000 b/j de condensats.



Eni ajoute que des discussions sont en cours avec PETRONAS pour créer une coentreprise chargée d'actifs amont en Indonésie et en Malaisie, totalisant environ 3 milliards de barils équivalent pétrole de réserves.





