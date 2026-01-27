 Aller au contenu principal
Eni en tête du classement mondial des droits humains de la World Benchmarking Alliance
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 14:33

Le groupe énergétique italien est distingué pour ses pratiques en matière de respect des droits humains, selon une évaluation internationale portant sur les entreprises les plus influentes au monde.

Eni annonce avoir été classé numéro un du Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) publié le 14 janvier par la World Benchmarking Alliance (WBA), un organisme indépendant d'évaluation des entreprises.

Cette étude analyse près de 100 sociétés issues de 5 secteurs à haut risque, parmi un univers de 2 000 groupes considérés comme les plus influents à l'échelle mondiale. Le classement repose sur 5 critères, dont les engagements de politique générale, la responsabilité du conseil d'administration, l'intégration des droits humains dans la culture d'entreprise, la diligence raisonnable et les mécanismes de recours.

Eni progresse ainsi par rapport à 2023, où il occupait la troisième place, et confirme son maintien dans le premier décile du benchmark, un objectif inscrit dans son plan stratégique 2025.

Le groupe souligne que cette reconnaissance reflète les avancées décrites dans son rapport "Eni for Human Rights" publié en 2025. L'engagement du groupe en matière de droits humains est intégré à sa mission et à sa politique dédiée, approuvée par le conseil d'administration et alignée sur les principes directeurs des Nations unies (ONU) et les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

