Eni en tête du classement mondial des droits humains de la World Benchmarking Alliance
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 14:33
Eni annonce avoir été classé numéro un du Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) publié le 14 janvier par la World Benchmarking Alliance (WBA), un organisme indépendant d'évaluation des entreprises.
Cette étude analyse près de 100 sociétés issues de 5 secteurs à haut risque, parmi un univers de 2 000 groupes considérés comme les plus influents à l'échelle mondiale. Le classement repose sur 5 critères, dont les engagements de politique générale, la responsabilité du conseil d'administration, l'intégration des droits humains dans la culture d'entreprise, la diligence raisonnable et les mécanismes de recours.
Eni progresse ainsi par rapport à 2023, où il occupait la troisième place, et confirme son maintien dans le premier décile du benchmark, un objectif inscrit dans son plan stratégique 2025.
Le groupe souligne que cette reconnaissance reflète les avancées décrites dans son rapport "Eni for Human Rights" publié en 2025. L'engagement du groupe en matière de droits humains est intégré à sa mission et à sa politique dédiée, approuvée par le conseil d'administration et alignée sur les principes directeurs des Nations unies (ONU) et les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Valeurs associées
|16,778 EUR
|MIL
|+0,01%
A lire aussi
-
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark, engagé depuis deux ans dans une transformation de son portefeuille, a publié mardi des résultats en hausse au quatrième trimestre, soutenu en particulier par la demande pour ses produits à l'international. ... Lire la suite
-
Nouveau "choc" pour les salariés d'Auchan: le distributeur nordiste, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, envisage de vendre 91 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto), un revirement dénoncé par les syndicats. En grande difficulté, ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne American Airlines est parvenue à rassurer les marchés mardi avec ses prévisions de performances financières pour l'année en cours, malgré un quatrième trimestre de 2025 sans éclat et des annulations liées à la tempête hivernale aux Etats-Unis. ... Lire la suite
-
Le groupe aéronautique américain Boeing a publié mardi son tout premier bénéfice net annuel depuis 2018, à 1,89 milliard de dollars, grâce à un gain de près de 10 milliards de dollars lié à la cession de Digital Aviation Solutions. En 2024, le groupe avait perdu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer