Eni: en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Eni gagne près de 1% à Milan alors queStifel a réaffirmé ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 18 à 18,5 euros, après l'annonce vendredi par la compagnie italienne d'un accord pour l'acquisition de Neptune Energy Group, auprès de Vår Energi.



Le broker voit l'acquisition -soit les actifs comprenant l'ensemble du portefeuille de Neptune autres que les activités en Allemagne et en Norvège- comme une bonne cible en termes de présence géographique et de mix de réserves de gaz et de pétrole.



Stifel calcule un effet relutif attendu sur le BPA et le cash-flow à partir de la première année de consolidation (environ +1% en 2024, puis en hausse à +5% en 2026) grâce aux synergies attendues de cette opération.





Valeurs associées ENI MIL +1.11%