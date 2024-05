Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: emprunt obligataire en dollars placé avec succès information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier soir avoir placé avec succès 2,25 milliards de dollars d'obligations à taux fixes, marquant ainsi son retour réussi sur le marché obligataire américain.



Le groupe énergétique italien souligne que l''émission en deux tranches a suscité un fort intérêt de la part de la communauté financière, avec une demande totale exprimée de 11 milliards de dollars, chaque tranche ayant été souscrite par une base de 180 investisseurs institutionnels.



La première tranche, d'un montant d'un milliard de dollars, affiche une durée de dix ans avec une maturité en mai 2034 et est assortie d'un coupon annuel de 5,50%.



La seconde, de 1,25 milliard de dollars, expirera dans 30 ans (2054), sur la base d'un coupon de 5,95%.



Dans un communiqué, Eni indique qu'il prévoit d'affecter le produit de ces deux emprunts obligataires à ses besoins de financement ordinaire.



Le titre était en baisse de 0,1% jeudi matin suite à cette annonce.





