Eni: émission obligataire de 1 Md$ sur le marché US

(CercleFinance.com) - Eni est parvenue à revenir avec succès sur le marché américain et a lancé aujourd'hui une obligation à taux fixe en dollars américains, d'une maturité de 10 ans, pour un montant nominal d'un milliard USD (l'' Obligation ').



Eni affirme que cette émission a suscité 'un fort intérêt de la part du marché', atteignant une demande d'environ 5,7 milliards USD, émanant de plus de 200 investisseurs institutionnels.



L'obligation à 10 ans (échéance au 19 mai 2035) a été placée au prix de 99,184 % et portera un coupon annuel de 5,75 %.



Les fonds levés devraient être utilisés pour financer les besoins de financement courants d'Eni.





