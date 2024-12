Eni: développe sa production en Côte d'Ivoire information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Eni a démarré avec succès la production de la phase 2 du champ de Baleine en Côte d'Ivoire. Grâce à ce développement, la production atteindra 60 000 barils de pétrole par jour et 2 millions de mètres cubes de gaz.



100 % du gaz traité répondra à la demande énergétique locale grâce au raccordement au gazoduc construit lors de la phase 1 du projet.



'Baleine est le premier projet Upstream à zéro émission nette (Scope 1 et 2) en Afrique, rendu possible grâce à l'adoption de technologies de pointe, qui minimisent l'empreinte carbone des opérations, et à des initiatives innovantes développées en étroite collaboration avec les ministères ivoiriens' indique le groupe.





