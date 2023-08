Eni: début de production dans l'offshore ivoirien information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir débuté aujourd'hui la production de pétrole et de gaz dans le champ Baleine, situé dans les eaux offshore de la Côte d'Ivoire. L'opérateur précise qu'il s'agit du premier projet de production sans émissions - Scope 1 et 2 - en Afrique.



Baleine constitue actuellement la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien.



Pour la phase initiale, la production s'effectue via le Baleine FPSO, une unité flottante de production, de stockage et de déchargement rénovée et modernisée, capable de traiter jusqu'à 15 000 barils/jour de pétrole et environ 25 Mscf/j (million de pieds cubes standard par jour) de gaz associé.

Le démarrage de la phase 2 est prévu d'ici la fin de 2024 et portera la production du champ à 50 000 b/j de pétrole et environ 70 Mscf/j de gaz associé. La troisième phase de développement vise à augmenter la production du champ jusqu'à 150 000 b/j de pétrole et 200 Mscf/j de gaz.



La totalité de la production de gaz du champ Baleine au cours de cette phase de développement et des suivantes sera livrée à terre via un pipeline nouvellement construit.