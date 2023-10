Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: contrat de GNL avec Merakes LNG Sellers en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Eni annonce ce matin avoir signé un accord d'achat de 0,8 milliard de mètres cubes (bcm) de GNL avec Merakes LNG Sellers en Indonésie, à partir de janvier 2024 pour 3 ans, en plus du contrat avec Jangkrik LNG Sellers pour 1,4 milliard de mètres cubes par an, en vigueur depuis 2017.



Grâce à ces nouveaux volumes, Eni peut assurer une plus grande flexibilité et une plus grande diversification de ses approvisionnements en GNL, tout en renforçant sa présence sur des marchés en croissance tels que l'Asie du Sud et l'Extrême-Orient.'



Eni vise à plus que doubler ses volumes de GNL sous contrat pour atteindre plus de 18 millions de tonnes par an (MTPA) d'ici 2026, en tirant parti de l'intégration entre les activités en amont et de la commercialisation du gaz.





