Eni: contrat d'un système solaire de 1 MWc avec Siapem

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société Plenitude a signé un accord avec Saimem pour installer un système photovoltaïque d'une capacité d'environ 1 MWc dans les bureaux de Saipem à Fano, en Italie.



La capacité de production d'énergie solaire estimée du système s'élèvera à plus de 1000 MWh par an, capable de répondre à presque tous les besoins énergétiques des locaux de Saipem tout en améliorant son efficacité énergétique et sa durabilité globale.



Selon l'accord, l'installation des panneaux photovoltaïques sera réalisée, financée et garantie par Plenitude, tandis que Saipem fournira une contrepartie fixe pendant 10 ans pour l'électricité fournie par le système, garantissant ainsi un contrôle plus efficace des coûts de ses besoins énergétiques.



L'accord comprend également la gestion, la maintenance courante et extraordinaire du système, ainsi que le développement d'un système de surveillance continue des performances. À la fin de la période contractuelle, Saipem deviendra propriétaire du système.





