Eni: contexte difficile, bénéfice net ajusté trimestriel à -25% information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 09:51









(Zonebourse.com) - Eni affiche un bénéfice net ajusté de 1,13 MdE au 2e trimestre, en baisse de 25 % sur un an. L'EBIT ajusté recule de 35 % à 2,68 MdE, affecté par la baisse du Brent (-20 %) et la force de l'euro. Le chiffre d'affaires atteint 18,8 MdsE (-14 %).



Le cash-flow opérationnel ajusté s'élève à 2,78 MdsE, couvrant largement les investissements (2 MdsE). Le free cash-flow trimestriel atteint 750 ME et 1,7 milliard d'euros sur le semestre, soit près du double du S1 2024. Concernant la distribution aux actionnaires, Eni relève son dividende à 1,05 E/action (+5 %) et confirme son programme de rachat d'au moins 1,5 MdE.



Eni relève sa prévision de génération de cash-flow 2025 à 11,5 MdE (vs 11 MdE), et anticipe une amélioration des marges dans le bio et l'amont au S2.



La production d'hydrocarbures s'établit à 1,67 Mboe/j, en repli de 3 % sur un an, impactée par des cessions en 2024. Hors effets de portefeuille, la production est stable, soutenue par les ramp-ups en Côte d'Ivoire, Mexique et Indonésie.



'Notre stratégie disciplinée et flexible nous permet de créer de la valeur malgré un contexte difficile', a commenté Claudio Descalzi, CEO.





Valeurs associées ENI 14,404 EUR MIL +0,03%