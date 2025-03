Eni: construction d'une nouvelle centrale solaire à Fortuna information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Plenitude, une société contrôlée par Eni, a démarré la construction d'une nouvelle centrale solaire de 90 MW dans la municipalité de Fortuna, dans la région de Murcie, en Espagne.



Cette nouvelle usine devrait permettre une production de plus de 185 000 MWh par an, contribuant ainsi à la production d'énergie à partir de sources renouvelables.



' La centrale solaire de La Flota contribuera à la décarbonisation du système énergétique, générant également des avantages environnementaux et socio-économiques pour la région de Murcie, conformément à notre stratégie commerciale et à notre plan de développement dans le pays ', a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables en Europe occidentale et directrice générale de Plenitude Renewables Espagne.



Plenitude dispose actuellement d'une capacité installée d'environ 950 MW dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et éolienne en Espagne.





