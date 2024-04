Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: construction d'un parc solaire à Badajoz en Espagne information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Plenitude annonce le début de la construction du parc solaire Renopool à Badajoz, en Espagne.



Avec une capacité de 330 MWp, Renopool sera le plus grand projet solaire jamais construit par l'entreprise au niveau mondial.



L'installation photovoltaïque produira 660 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'énergie d'environ 200 000 ménages. Elle comprendra sept centrales photovoltaïques et une sous-station électrique près de Solana de los Barros.



Stefano Goberti, DG de Plenitude, a déclaré : 'La construction du parc solaire de Renopool, la plus grande centrale photovoltaïque construite par Plenitude, confirme notre engagement dans le secteur espagnol des énergies renouvelables, où nous exploitons environ 400 MW de centrales éoliennes et photovoltaïques, plus de 1 000 MW en construction et plus de 2 000 MW en développement '.



' Nous nous développons également sur le marché de détail du pays, avec plus de 300 000 clients, et nous avons récemment commencé à étendre notre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la péninsule ibérique ' a rajouté Stefano Goberti.





Valeurs associées ENI MIL -0.45%