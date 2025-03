Eni cède des participations en Afrique à Vitol pour 1,65 milliard de dollars

Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé mercredi un accord sur la cession de participations dans certains actifs en Côte d'Ivoire et en République du Congo à la société de négoce spécialisée dans les hydrocarbures Vitol pour un montant de 1,65 milliard de dollars.

Vitol acquerra des participations dans "des actifs de production de pétrole et de gaz et dans des blocs en cours d'exploration, d'évaluation et de développement", a indiqué Eni dans un communiqué.

La société de négoce basée en Suisse rachètera ainsi une participation de 30% dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire, dans lequel Eni détient une part de 77,25%.

Eni avait démarré en août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé au large de la Côte d’Ivoire, moins de deux ans après sa découverte.

Baleine constitue "la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien" et le "premier projet zéro émissions" en Afrique, selon Eni.

En outre, Vitol acquiert une part de 25% dans le projet Congo LNG en République du Congo, dans lequel Eni détient une participation de 65%.

Eni et Vitol sont déjà partenaires dans les projets OCTP et Block 4 au Ghana et "cet accord consolide la collaboration entre les deux sociétés en Afrique de l'Ouest", selon le communiqué.

Cette transaction "s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser ses activités en amont" (exploration et production) "par le biais d'un rééquilibrage du portefeuille", commente le groupe italien.