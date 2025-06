Eni: cède 20% du capital de Plenitude à Ares information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:54









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec les fonds Ares Management Alternative Credit funds pour la vente d'une participation de 20 % dans le capital social de Plenitude. Cette opération est réalisée sur la base d'un prix d'achat d'environ 2 milliards d'euros.



L'opération est basée sur une valeur nette de Plenitude de 10 milliards d'euros, correspondant à une valeur d'entreprise de plus de 12 milliards d'euros.



Cet accord avec Ares fait suite à l'acquisition d'une participation de 10 % dans le capital de Plenitude par le fonds d'investissement Energy Infrastructure Partners.



Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer d'Eni, a déclaré : ' Plenitude est l'une de nos sociétés satellites, créée il y a quelques années à peine pour maximiser la valeur de nos actifs à fort potentiel, créer de la valeur en permanence et contribuer à nos objectifs de réduction des émissions nettes de portée 3 zéro. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau partenaire international de premier plan qui soutiendra Plenitude dans sa croissance future significative'.





