ENI: bénéfice net en légère baisse de 1% en 2025

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant italien des hydrocarbures ENI a résisté en 2025 à la baisse des prix du pétrole et à des taux de change négatifs en limitant la baisse de son bénéfice net à 1%, pour atteindre 2,6 milliards d'euros.

La production d'hydrocarbures a accéléré au dernier trimestre (+7%), permettant à ENI de rester stable sur l'année (+1%) et de dépasser ses prévisions.

Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 7%, à 82,1 milliards d'euros, soit moins que ce qu'attendaient les analystes selon le consensus de FactSet.

"Malgré un contexte volatil, en 2025 ENI a démontré sa capacité à combiner croissance de la production, réduction des investissements, diminution de la dette et augmentation de la rémunération", a souligné dans un communiqué le directeur général du groupe, Claudio Descalzi.

Le prix du pétrole a baissé de 15% sur l'année et le taux de change de l'euro par rapport au dollar a augmenté de 9%, a rappelé ENI.

Le groupe a dégagé plus de trésorerie que prévu, à 12,5 milliards d'euros.

ENI compte sur une accélération de sa production dans les mois à venir, en partie grâce à un nouveau gisement d'hydrocarbures découvert au large de la Côte d'Ivoire.

Le groupe a également confirmé début 2026 qu'il allait transformer en bio-raffinerie son site de Priolo (Sicile) et une partie de celui de Sannazzaro de' Burgondi (nord de l'Italie) pour produire d'ici 2028 du biodiesel et des carburants aériens durables (SAF).

Il doit annoncer le 19 mars ses prévisions pour 2026 lors d'une journée pour les investisseurs.