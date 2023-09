Eni: accord pour céder sa filiale nigériane NAOC à Oando PLC information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 11:35

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec Oando PLC - le principal fournisseur de solutions énergétiques indigènes du Nigeria - pour la vente de Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC Ltd), filiale entièrement détenue par Eni et axée sur l'exploration et la production onshore pétrolières et gazières au Nigeria, ainsi que la production d'électricité.



NAOC Ltd est présente au Nigeria avec des participations sur 4 blocs onshore (OML 60, 61, 62, 63), qu'elle opère pour le compte de NAOC JV (opérateur NAOC Ltd 20%, Oando 20%, NNPC E&P Limited 60%), dans les centrales électriques d'Okpai 1 et 2 (d'une capacité nominale totale de 960 MW), ainsi que dans deux concessions d'exploration terrestre (OPL 282 et OPL 135, respectivement 90 % et 48 %) dont elle détient également l'exploitation.



La participation de NAOC Ltd dans SPDC JV (Shell Production Development Company Joint Venture - opérateur Shell 30%, TotalEnergies 10%, NAOC 5%, NNPC 55%) n'est pas incluse dans le périmètre de la transaction et sera conservée dans le portefeuille d'Eni.



Après la finalisation de la transaction avec Oando PLC, Eni maintiendra sa présence au Nigeria à travers Nigerian Agip Exploration (NAE) et Agip Energy and Natural Resources (AENR).



Eni précise que cette transaction est conforme au plan Eni 2023-2026.

La clôture de cette transaction est soumise, entre autres, à l'autorisation de toutes les autorités locales et réglementaires compétentes.