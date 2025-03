Eni: accord de collaboration pour l'éolien en Italie information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Saipem, Divento, GreenIT, 7 Seas Wind Power et NiceTechnology ont signé un accord de collaboration pour l'éolien flottant en Italie.



Cet accord est signé dans le cadre des projets 7 Mers Med en Sicile et Ichnusa Wind Power en Sardaigne.



STAR 1 est une technologie développée pour la fabrication de fondations éoliennes flottantes semi-submersibles, née des décennies d'expérience de Saipem dans la conception, la construction et l'installation d'infrastructures sous-marines.



Le projet éolien flottant des 7 Mers Med, est situé dans le détroit de Sicile à plus de 35 km des côtes, d'une capacité de 252 MW et d'une production annuelle d'environ 800 GWh.



Ichnusa Wind Power est un projet qui sera développé par la société éponyme à environ 40 km de la côte sud-ouest de la Sardaigne, avec une capacité de 504 MW et une production annuelle d'environ 1,6 TWh d'énergie renouvelable.



' Cet accord renforce encore le développement de nos projets 7 Seas Med et Ichnusa, qui sont à l'avant-garde de l'éolien offshore flottant en Italie. Avec Saipem, Divento pourrait jouer un rôle de pionnier, en facilitant la diffusion de l'expertise locale et la construction d'infrastructures logistiques, en favorisant la croissance de ce nouveau et important secteur industriel dans notre pays ', souligne Paolo Bellucci, DG de GreenIT - une joint-venture entre Plenitude (une société contrôlée par Eni) et CDP Equity (CDP Group).





