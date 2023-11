Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: accord avec Saipem autour du bio-raffinage information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé aujourd'hui un accord avec Saipem, compagnie italienne spécialisée dans la recherche et les forages pétroliers, pour le développement du bio-raffinage.



L'accord s'inscrit dans les objectifs de décarbonation d'Eni et Saipem et se concentre sur l'étude et la construction potentielle ultérieure d'usines pour la production de biojet (du carburant d'aviation durable) et du HVO, soit un diesel 'vert' produit à partir de matières premières 100 % renouvelables.



Eni rappelle que le diesel HVO est en vente dans les stations-service Enilive sous le nom de HVOlution et peut être utilisé dans le transport routier, naval et ferroviaire.





