Eni: accord avec Lannutti pour l'utilisation du HVOlution information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 11:46









(CercleFinance.com) - Enilive (Eni Sustainable Mobility) et le Groupe Lannutti, opérateur leader dans le secteur de la logistique et du transport routier, ont signé un accord pour l'utilisation du HVOlution, un carburant diesel produit à partir de matières premières 100% renouvelables (huiles de cuisson usagées ou des déchets de transformation d'huiles végétales...).



Avec 300 camions dans sa flotte italienne déjà propulsés exclusivement au HVO (sur une flotte européenne totale de 1 500 unités), le groupe Lannutti a choisi de faire un pas en avant actif dans son parcours de décarbonation.



L'utilisation de HVO pur permet une réduction de 60 à 90 % des émissions de CO2 tout au long de la chaîne d'approvisionnement par rapport au mélange fossile de référence, en fonction de la matière première utilisée.



Enilive est la marque Eni engagée dans la mobilité durable, dont la mission est de fournir des services et des produits de plus en plus décarbonés pour la transition énergétique, en accélérant la réduction totale des émissions tout au long de la chaîne d'approvisionnement.







