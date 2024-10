Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: accord avec l'agence JOGMEC autour du GNL information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un protocole d'accord avec l'agence japonaise JOGMEC afin de collaborer dans le secteur du gaz et du GNL et diversifier les sources d'approvisionnement.



L'agence JOGMEC est une agence gouvernementale japonaise chargée de promouvoir la sécurité énergétique et d'assurer un approvisionnement stable en métaux et en ressources énergétiques pour le Japon.



L'accord vise à promouvoir le rôle du gaz et du GNL dans la transition énergétique, en insistant sur l'importance d'atteindre la neutralité carbone tout en protégeant la sécurité énergétique.



Il inclut des opportunités de fourniture de GNL par Eni au Japon, ainsi que le soutien des institutions financières japonaises au projet Coral North au Mozambique.



Eni soutient également l'initiative CLEAN pour réduire les émissions dans la chaîne de valeur du GNL.







