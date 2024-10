Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: accord autour des batteries avec SERI Industrial information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir conclu un accord avec SERI Industrial afin de développer une chaîne industrielle de batteries lithium-phosphate de fer, destinées aux applications de stockage d'énergie et à la mobilité électrique industrielle et commerciale.



Le projet prévoit la création d'une coentreprise pour construire, sur le site d'Eni à Brindisi (Italie), une usine de production de batteries de stockage, une ligne de production de matériaux actifs et une unité de recyclage, en complément d'un site de SERI Industrial de la province de Caserte (Italie).



Cette collaboration pourrait contribuer au développement industriel dans le sud de l'Italie et soutenir la transition énergétique en renforçant l'utilisation des énergies renouvelables, grâce aux batteries stationnaires qui compensent les limites d'intermittence de ces sources.



Si l'accord se concrétise, il pourrait déboucher sur de futurs engagements visant à consolider la position de SERI dans la chaîne de valeur des batteries et à diversifier les initiatives industrielles d'Eni en faveur de la décarbonation.





Valeurs associées ENI 14,41 EUR MIL +1,32%