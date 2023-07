Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: accord autour de 4 projets 'agri-voltaïques' en Italie information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 12:50

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que GreenIT - la joint-venture italienne créée en 2021 et détenue par Plénitude (Eni, 51%) et CDP Equity (Groupe CDP, 49%) et opérant dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables, a signé un accord avec Hive Energy Limited et SunLeonard Energy Limited pour soutenir le développement de quatre projets photovoltaïques d'une capacité totale allant jusqu'à 200 MW.



Les nouveaux sites seront développés dans les Pouilles, la Sicile et le Latium en utilisant la technologie agri-voltaïque, qui consiste à installer des structures surélevées pour réaliser une synergie entre l'agriculture et la production d'énergie renouvelable.



Le projet nécessite un investissement total de 1,7 milliard d'euros (y compris les capitaux déjà engagés) avec l'objectif d'atteindre 1 000 MW de capacité installée.