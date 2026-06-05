Eni a signé un accord de licence de développement et de production en Gambie

Eni et le gouvernement de la Gambie ont signé un accord de licence de développement et de production d'exploration pétrolière pour le bloc A1 au large de la République de Gambie.

Le bloc A1 couvre une superficie de 1 300 km2 dans des profondeurs d'eau allant de 1 250 à 3 300 m. Le bloc est situé dans une région de la marge atlantique où ont été réalisées des découvertes d'hydrocarbures.

"L'entrée d'Eni en Gambie s'inscrit dans la stratégie d'exploration de la société, axée sur la construction d'un portefeuille géographiquement diversifié" indique le groupe.