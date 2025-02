Eni: 3 accords stratégiques avec des entreprises émiraties information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature de trois accords de collaboration avec des entreprises émiraties lors de la visite d'État du président des Émirats arabes unis, en présence de la Première ministre italienne.



Ces accords concernent le développement de centres de données en Italie, la transmission transfrontalière d'énergie renouvelable entre l'Albanie et l'Italie, et la recherche sur les minerais critiques.



Eni prévoit des centres de données alimentés par une énergie bas carbone, une interconnexion sous-marine de 1 GW pour importer jusqu'à 3 GW d'énergie renouvelable d'Albanie et un partenariat avec ADQ pour sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques.





