Enhanced s'inscrit sur le Nasdaq dans le cadre d'une opération SPAC de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'entreprise de technologie sportive Enhanced a déclaré mercredi qu'elle allait entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition spécialisée A Paradise Acquisition Corp APAD.O , la valorisant à 1,2 milliard de dollars.

Les sociétés à capital fixe font leur retour à Wall Street cette année, après une longue période de ralentissement, et les promoteurs chevronnés relancent les sociétés d'acquisition à but spécifique comme solution alternative à la cotation en bourse.

Fondée en 2023, Enhanced vise à réinventer le sport d'élite et la performance avec des produits axés sur la santé et la longévité. La société prévoit de développer une activité diversifiée couvrant les événements en direct, les médias, les produits de consommation directe et la télésanté.

La transaction devrait rapporter jusqu'à 200 millions de dollars en espèces brutes à Enhanced.

Une fois l'opération achevée, la société issue de la fusion sera rebaptisée Enhanced Group et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ENHA", sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

A PARADISE RG-A
10,1000 USD NASDAQ +1,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

