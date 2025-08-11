Engine Capital prend une participation dans Avantor et prévoit de l'inciter à se vendre, selon le WSJ

(Plus de détails, plus de contexte dans les paragraphes 2 à 7)

L'investisseur activiste Engine Capital a pris une participation dans Avantor AVTR.N et prévoit de pousser la société de sciences de la vie à se vendre ou à effectuer d'autres changements, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Engine pourrait révéler sa participation d'environ 3 % dans Avantor lundi, selon le journal, ajoutant que l'investisseur activiste pense que l'ensemble de la société pourrait se vendre entre 17 et 19 dollars par action.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Avantor et Engine Capital n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Avantor a une valeur de marché de 7,84 milliards de dollars et ses actions ont chuté de plus de 45 % cette année pour atteindre environ 11,5 dollars à la clôture de vendredi, selon les données du LSEG.

La société a déclaré dans son rapport sur les résultats du premier trimestre, en avril, qu'elle avait dû faire face à une réduction de la demande, en particulier sur les marchés de l'administration et de l'éducation, à la suite de changements dans la politique gouvernementale.

L'administration a notamment bloqué le financement sur d'une série de programmes de santé publique gérés par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention).

Engine pense que les actions d'Avantor pourraient se négocier jusqu'à 26 dollars d'ici à la fin de 2027, selon le rapport du WSJ.

La société d'investissement estime qu'Avantor, basée à Radnor, en Pennsylvanie, devrait soit procéder à une vente immédiate, soit mettre en œuvre des changements tels que la réduction des coûts, la cession d'actifs non essentiels, le renouvellement du conseil d'administration ou l'augmentation des rachats d'actions, selon le rapport.